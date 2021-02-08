Гостиницу «Иссык-Куль» хотят вывести из Списка памятников истории и культуры местного значения. В распоряжении редакции 24.kg оказалось письмо и. о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева на имя спикера горкенеша Жаныбека Абирова.

В нем отмечено, что в столичный муниципалитет поступило письмо из Министерства культуры, информации и туризма от 13 марта 2020 года относительно выведения гостиницы из списка памятников для продвижения проекта государственно-частного партнерства «Реконструкция гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль».

«Согласно статье 22 Закона «Об охране и использовании историко-культурного наследия», списки памятников истории и культуры местного значения утверждаются государственными или органами местного самоуправления по представлению территориальных органов по охране памятников, согласованному с госорганам по охране памятников», — говорится в документе.

В соответствии со статьей 6 Закона «О местном самоуправлении» к органам местного самоуправления относятся представительные органы местного самоуправления (местные кенеши) и исполнительные органы местного самоуправления (мэрии городов).

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Список памятников истории и культуры, имеющих местное значение, утвержден решением Исполнительного комитета Фрунзенского городского Совета народных депутатов Киргизской ССР от 9 июля 1981 года. ГТК «Иссык-Куль» вошел в него постановлением госадминистрации от 19 ноября 1993 года.

В муниципалитете добавляют, что законодательством не определен орган местного самоуправления, который утверждает список объектов историко-культурного наследия местного значения и проводит работу в данном направлении. В связи с чем мэрия просит уполномочить ее вести историко-культурное наследие.

Депутаты приняли проект постановления, теперь мэрия города Бишкека — уполномоченный орган по обеспечению выявления, учета, охраны, реставрации, а также утверждению списков объектов историко-культурного наследия местного значения. Однако дальнейшую судьбу гостиницы «Иссык-Куль» на сессии обсуждать не стали.