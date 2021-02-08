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Общество

Минтранс: Из-за осадков возможны заторы на горных участках дорог

В связи с ожидаемыми осадками в горных районах Кыргызстана на некоторых автодорогах ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололед. Об этом сообщает Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Напомним, что сегодня ночью на большей части территории Джалал-Абадской, Нарынской областей, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской ожидается дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областях и в отдельных районах Иссык-Кульской области временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

В связи с ожидаемыми осадками возможны сходы снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедица на дорогах Ала-Бука — Жаныбазар — Кировка, в ущелье Каракысмак, Красная Горка — Ак-Таш, Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайку. На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бел и Кок-Бел дорожники в оперативном порядке ведут очистку и подсыпку противогололедных инертных материалов.

«На перевалах закреплена вся необходимая техника и работники. На всех перевальных участках дорожники работают в штатном режиме и обеспечивают безопасный проезд. При этом из-за осадков могут образоваться заторы и пробки. Поэтому водителям необходимо иметь цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу в случае затора и не препятствовать выезду на место пробок спецтехники, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов. Все эти меры предосторожности помогут водителям избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время снежного урагана», — отметили в Минтрансе.

Водителей просят при выезде на перевальные участки интересоваться прогнозом погоды и при объявлении штормового предупреждения воздержаться от поездок. В случае выезда держать дистанцию между автомобилями в 500 метров, чтобы предотвратить попадание под снежную лавину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182613/
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