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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 106 миллионов, умерли более 2,3 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 217 тысяч 290. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 106 миллионов 56 тысяч 229 человек. Больше всего зараженных в США (27 миллионов 4 тысячи 529), Индии (10 миллионов 826 тысяч 363), Бразилии (9 миллионов 447 тысяч 165), Великобритании (3 миллиона 957 тысяч 177), России (3 миллиона 923 тысячи 461), Франции (3 миллиона 395 тысяч 981), Испании (2 миллиона 941 тысяча 990), Италии (2 миллиона 636 тысяч 738), Турции (2 миллиона 531 тысяча 456), Германии (2 миллиона 291 тысяча 673) и Колумбии (2 миллиона 157 тысяч 216).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 59,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 880 тысяч 599.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 316 тысяч 702. За трое суток показатель вырос на 34 тысячи 971 человека. В том числе в США всего скончались 463 тысячи 433, Бразилии — 230 тысяч 34, Мексике — 166 тысяч 200, Индии — 154 тысячи 996, Великобритании — 112 тысяч 681, Италии — 91 тысяча 273.

В Кыргызстане зарегистрировали 85 тысяч 113 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 243 тысячи 404, Узбекистане — 79 тысяч 98, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182612/
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