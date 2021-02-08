В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 31 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 572 пациента, в больницах — 459. В том числе 31 человек — в крайне тяжелом состоянии, 118 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (309 человек, или 67,3 процента) оценивают как средней тяжести. В удовлетворительном состоянии находится один пациент.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 79 человек. В Бишкеке выписаны 33 человека, Оше — 2, Чуйской области — 21, Ошской — 1, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 5.

С начала марта выздоровели 81 тысяча 714 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.