В Кыргызстане за сутки выявили еще 42 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 32 случая, в Оше — 2, Чуйской области — 4, Таласской — 1, Нарынской — 1, Джалал-Абадской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 85 тысяч 113 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.