Для зараженных COVID-19 свободны 303 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 303 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 6 февраля:
- Национальный хирургический центр — 2;
- Национальный центр фтизиатрии — 34;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 1;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 257;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 9.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 992 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.