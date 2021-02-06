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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 88 человек, 165 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 88 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 596 пациентов, в больницах — 492. В том числе 32 человека — в крайне тяжелом состоянии, 133 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (324 человека, или 65,8 процента) оценивают как средней тяжести. Только три пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 98 человек. В Бишкеке выписаны 40 человек, Оше — 3, Чуйской области — 27, Ошской — 4, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 6.

С начала марта выздоровели 81 тысяча 542 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182548/
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