В Кыргызстане за сутки выявили еще 73 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 27 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 16, Ошской — 4, Таласской — 1, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 3, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 84 тысячи 992 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.