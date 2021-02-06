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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 72 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 84 992

В Кыргызстане за сутки выявили еще 73 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 27 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 16, Ошской — 4, Таласской — 1, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 3, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 84 тысячи 992 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182547/
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