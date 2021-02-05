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Общество
Сюжет: COVID-19

Ученые: Локдауны во время COVID-пандемии привели к потеплению на Земле

Сотрудники Национального центра атмосферных исследований в США выступили с неожиданным заявлением. В научной статье, опубликованной на портале PhYs.org, они сообщили, что локдауны, повсеместно введенные из-за пандемии коронавируса, привели к ускорению глобального потепления.

Ученые пояснили: из-за снижения социальной активности людей в результате введенных ограничений поверхность Земли нагрелась еще больше.

«Произошло значительное снижение выбросов из наиболее загрязняющих отраслей промышленности, и это оказало немедленное, но краткосрочное воздействие на температуру», – заявил ведущий автор исследования Эндрю Геттельман.

Снижение выбросов аэрозолей привело к тому, что большее количество солнечных лучей добралось до поверхности нашей планеты. Самым активным этот процесс был в России и Соединенных Штатах Америки, где индустриальное производство особенно развито.

В ходе исследования ученые выяснили, что над некоторыми территориями Земли температура воздуха была на 0,1 – 0,3 градуса выше, нежели установившаяся там погода.

Примечательно, что эффект потепления наиболее ярко выраженным был именно в средних и верхних широтах северного полушария.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182520/
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