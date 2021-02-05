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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дорог в Бишкеке за счет гранта КНР возобновится 15 марта

Ремонт дорог в Бишкеке за счет гранта КНР возобновится 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в этом году будут отремонтированы 43 улицы, в 2022-м — 17.

15 марта будут возобновлены работы на улице Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы Шабдана Баатыра и на улице Ташкентской от улицы Турусбекова до улицы Тоголока Молдо.

Также начнутся работы:

  • на улице Каркыра от улицы Гагарина до улицы Ак-Ордо в жилмассиве «Ак-Ордо»;
  • на улице Жайыла Баатыра от улицы Чортекова до улицы Алыкулова в жилмассиве «Арча-Бешик»;
  • на улице Айбийке от улице Гагарина до железнодорожного переезда в жилмассиве «Ак-Ордо»;
  • на улице Омур от улицы Тимура Фрунзе до улицы Ашар;
  • на улице Жунусалиева от улицы Абдрахманова до улицы Масалиева в жилмассиве «Арча-Бешик»;
  • на улице Стадионной от улицы Абдрахманова до улицы Магистральной в жилмассиве «Ынтымак»;
  • на улице Кокчетавской от улицы Ганди до улицы Тоголока Молдо;
  • на улице Новой от улицы Ленской до жилмассива «Жениш»;
  • на улице Койбагарова от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы Каралаева;
  • на улице Фере от улице Тоголока Молдо до улицы Курманжан Датки;
  • на улице Буденного от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу;
  • на улице Огонбаева от улице Ибраимова до улицы Осмонкула.

В мэрии напомнили, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети Бишкека рассчитана на два года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182513/
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