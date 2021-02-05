В Токмаке задержали криминального авторитета по прозвищу Точка

Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД Чуйской области задержан криминальный авторитет по прозвищу Точка. Он обвиняется в незаконном хранении оружия.

«Была получена оперативная информация о том, что некие жители Токмака незаконно хранят незарегистрированное огнестрельное оружие. При проверке установлена личность подозреваемого мужчины. 4 февраля на одной из улиц Токмака при поддержке СОБР был задержан ранее неоднократно судимый 45-летний А.Б. , состоящий на оперативном учете в качестве активного члена ОПГ», — сообщили в милиции.

У подозреваемого обнаружены и изъяты пистолет «Макарова» со стертыми номерами, пять боевых патронов и нож кустарного производства.

В милиции отмечают, что задержанный ранее был судим за грабеж, кражу, незаконное хранение наркотических средств, преступное сообщество и вымогательство. Он также имеет статусы «смотрящего» и «положенеца» в исправительных колониях Кыргызстана.