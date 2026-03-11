10:02
Происшествия

Похитили, пытали и задушили. В Чуйской области раскрыто двойное убийство

В Чуйской области задержаны четверо подозреваемых в жестоком убийстве двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 7 марта 2026 года около 11.04 в дежурную часть ОВД Московского района поступило сообщение о том, что в поле возле села Ак-Торпок обнаружены тела двух мужчин.

Следственно-оперативная группа выехала на место. Тела были найдены примерно в 200 метрах к западу от трассы Бишкек — Ош, между селами Петровка и Ак-Торпок, на краю поля. На телах были обнаружены следы насильственной смерти.

Личности погибших установлены. Ими оказались Д.Д., 1999 года рождения, и К.Б., 2003 года рождения. При этом выяснилось, что Д.Д. с 1 марта числился без вести пропавшим в УВД Ленинского района Бишкека.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 122 УК КР (убийство).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиция установила подозреваемых. Ими оказались:

  • К.О., 2001 года рождения;
  • С.Б., 2007 года рождения;
  • М.Б., 2005 года рождения;
  • С.У., 2006 года рождения.

Трое подозреваемых — С.Б., М.Б. и С.У. — были задержаны на территории Кадамджайского района Баткенской области и доставлены в Чуйскую область. Они водворены в изолятор временного содержания, а суд избрал им меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Основной подозреваемый К.О. сначала был объявлен в розыск. Позже, 9 марта, его задержали на территории Ошской области.

Во время обыска в доме подозреваемого М.Б. в селе Алга Кадамджайского района сотрудники милиции обнаружили поддельное служебное удостоверение ГКНБ на имя К.О., а также форму с погонами лейтенанта милиции.

По данным следствия, 25 февраля 2026 года подозреваемые обманом привезли потерпевших в арендованную квартиру в Бишкеке. Там они избили мужчин, забрали деньги и мобильные телефоны iPhone 13 и iPhone 15.

Позже похищенные телефоны подозреваемые продали в торговых центрах.

Следствие установило, что потерпевших держали в квартире без еды до 26 февраля. После этого около 00.30 им связали руки, завязали глаза и вывезли на автомобиле Hyundai Sonata, арендованном на имя К.О., по трассе Бишкек — Ош.

Мужчин вывезли в поле между селами Петровка и Ак-Торпок, где их избили и задушили.

После убийства тела оставили в поле, а сами подозреваемые скрылись с места преступления. По дороге они выбросили футболки и обувь погибших возле сел Ак-Торпок и Бекитай.

Позже, 28 февраля, подозреваемые скрылись в Кадамджайском районе Баткенской области, пытаясь замести следы.

В настоящее время все четверо фигурантов задержаны, следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365411/
