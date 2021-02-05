14:26
USD 84.80
EUR 101.64
RUB 1.12
Общество

В приложении «Тулпар» теперь можно узнать, где едет троллейбус или автобус

В приложении «Тулпар» теперь можно узнать, где едет троллейбус или автобус, в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, теперь можно следить за своим автобусом и троллейбусом в режиме реального времени и заранее планировать маршрут.

«Чтобы отследить транспорт, необходимо скачать приложение «Тулпар», создать личный кабинет, затем пройти в раздел «Маршруты» и выбрать из списка нужный номер. Для корректной работы необходимо стабильное интернет-соединение. Цифры на карте обозначают количество остановок в указанном районе», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что новая функция запущена только на этой неделе и работает пока в режиме отладки, и попросили горожан опробовать нововведение и оставить отзыв о работе приложения на наших страницах в соцсетях и мессенджерах.

В случае возникновения вопросов или проблемы с приложением «Тулпар» можно звонить на номер горячей линии 0312582000.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182447/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Прекратите убийство животных! Волонтеры обратились к Балбаку Тулобаеву
В Новопокровке убили несколько десятков собак. Осторожно, фото и видео!
Продлить автобусный маршрут просят жители новостройки «Рухий-Мурас» в Бишкеке
Администрация клуба PROMZONA ответила на действия мэрии Бишкека и прокуратуры
В микрорайоне «Аламедин-1» неизвестные днем отстреливают бездомных собак
В мэрии Бишкека прокомментировали ситуацию с демонтажом объектов клуба PROMZONA
Мэрия вынудила снести скульптурную композицию у клуба PROMZONA. На очереди сцена
Ни проехать ни пройти. Бишкекчанка просит отремонтировать улицу Ажибека Баатыра
Большегрузы пачкают улицы Бишкека. Стройкомпании обязали следить за чистотой
В управлении социального развития Ленинского района Бишкека новый начальник
Популярные новости
Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и&nbsp;кто присутствует Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и кто присутствует
Журналисты проверили, правда&nbsp;ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов Журналисты проверили, правда ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов
Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов
Министерство образования открыло в&nbsp;Кыргызстане новую область&nbsp;&mdash; Бишкекскую Министерство образования открыло в Кыргызстане новую область — Бишкекскую
Бизнес
История успеха &laquo;Кыргыз Шоколады&raquo;. Как создавался вкусный отечественный бренд История успеха «Кыргыз Шоколады». Как создавался вкусный отечественный бренд
Как срочно отправить деньги по&nbsp;КР не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Через &laquo;Керемет Банк&raquo;! Как срочно отправить деньги по КР не выходя из дома? Через «Керемет Банк»!
Sensor Group завершила обследование Джеруя. Хвостохранилище признано безопасным Sensor Group завершила обследование Джеруя. Хвостохранилище признано безопасным
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
5 февраля, пятница
14:25
Адвокат Алмазбека Атамбаева требует допросить Текебаева и Бабанова Адвокат Алмазбека Атамбаева требует допросить Текебаева...
14:04
В приложении «Тулпар» теперь можно узнать, где едет троллейбус или автобус
14:00
История успеха «Кыргыз Шоколады». Как создавался вкусный отечественный бренд
13:31
В Кыргызстане задержан иностранный наемник
13:11
На Албека Ибраимова заведено еще одно уголовное дело