В приложении «Тулпар» теперь можно узнать, где едет троллейбус или автобус, в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, теперь можно следить за своим автобусом и троллейбусом в режиме реального времени и заранее планировать маршрут.

«Чтобы отследить транспорт, необходимо скачать приложение «Тулпар», создать личный кабинет, затем пройти в раздел «Маршруты» и выбрать из списка нужный номер. Для корректной работы необходимо стабильное интернет-соединение. Цифры на карте обозначают количество остановок в указанном районе», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что новая функция запущена только на этой неделе и работает пока в режиме отладки, и попросили горожан опробовать нововведение и оставить отзыв о работе приложения на наших страницах в соцсетях и мессенджерах.

В случае возникновения вопросов или проблемы с приложением «Тулпар» можно звонить на номер горячей линии 0312582000.