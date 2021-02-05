Токтайым Уметалиева: Заявления об увольнении Рашита Бостонова нет

«Документально подтвержденного заявления об увольнении с поста председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» нет. Он находится на больничном», — заявила сегодня на пресс-конференции в 24.kg правозащитница и акционер компании Токтайым Уметалиева.

По ее словам, идет попытка незаконно сместить Рашита Бостонова с поста председателя правления «Кыргызнефтегаза». Его отстранили от должности на основании заявления, которое он якобы прислал через Whatsapp. Но по закону заявление могут принять лично, по факсу или почте.

«Рашит Бостонов сейчас болеет. И в этот период начались игры вокруг его кандидатуры. Мы обратились к президенту Садыру Жапарову и Камчыбеку Ташиеву с просьбой внимательно изучить дело. Следователи, которые распространяют информацию, что якобы Рашит Бостонов состоит в сговоре с ОПГ по кличке Чач, показывают неграмотную и заинтересованную работу следственной группы», — отметила Токтайым Уметалиева.

При этом она отметила, что нет доказательств причинения какого-либо ущерба «Кыргызнефтегазу» во время руководства Рашита Бостонова. По итогам 2019 года компания получила прибыль в 1 миллиард 65 миллионов сомов. Кроме того, ежегодно проводился аудит, который не выявлял каких-либо нарушений. Не было претензий и со стороны акционеров.