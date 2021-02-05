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Общество

Дело «Кыргызнефтегаза». Статус Рашита Бостонова в уголовном деле не подтвержден

Фото 24.kg

До сих пор не подтвержден какой-либо статус Рашита Бостонова как участника уголовного производства. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg заявил адвокат Владимир Лесниченко.

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По его словам, еще в ноябре 2020 года ГКНБ распространил в СМИ сообщение о задержании членов ОПГ, которые якобы имеют тесные контакты с руководителем «Кыргызнефтегаза» Рашитом Бостоновым. Адвокат запросил более подробную информацию об этом. Однако подтверждения причастности его к делу не получили.

«Мы обратились в ГКНБ с просьбой прокомментировать досудебное производство. Нам ответили, что сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия по установлению причастных к нарушению законов руководителями частных и государственных компаний. Но информации по самому Рашиту Бостонову нет. Госорганы дали ответы, в которых нет информации, что он является подозреваемым по какому-либо делу», — отметил Владимир Лесниченко.

«Нанесен ущерб деловой репутации Рашита Бостонова. Ведь еще 30 ноября прошлого года подавалось обращение в ГКНБ с просьбой о даче опровержения на их сообщения. Но ответа нет. В рамках расследования установлено, что управление ГКНБ по Джалал-Абадской области расследует еще несколько дел. Но их подробности мы не знаем, потому что идет досудебное производство. Знаем, что дела касаются «Кыргызнефтегаза» и периода работы Рашита Бостонова», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182426/
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