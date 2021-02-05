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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 295 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 295 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 5 февраля:

  • Национальный хирургический центр — 2;
  • Национальный центр фтизиатрии — 30;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 4;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 250;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 9.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 920 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182418/
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