Для зараженных COVID-19 свободны 295 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 295 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 5 февраля:
- Национальный хирургический центр — 2;
- Национальный центр фтизиатрии — 30;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 4;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 250;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 9.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 920 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.