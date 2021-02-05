Перенесли COVID-19? В Минздраве рассказали, где узнать о реабилитации

Министерство здравоохранения разработало концепцию реабилитации больных после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
По его данным, у многих пациентов после перенесенного заболевания сохраняются слабость, усталость, нарушения функции легких, возникает одышка, снижается толерантность к физическим нагрузкам, они становятся эмоционально подавленными, наблюдается стигматизация и другие психологические проблемы.
В ведомстве отмечают, что концепция реабилитации является доступной, легко выполнимой и высокоэффективной у больных COVID-19. Она разработана группой специалистов в области реабилитации под руководством главного внештатного пульмонолога МЗ КР профессора Таланта Сооронбаева и главного внештатного реабилитолога МЗ КР профессора Болота Кулова, при поддержке ведущих специалистов в области реабилитации из университета Лестера, Плимута и Цюриха.
Программа реабилитации ориентирована на выполнение упражнений в домашних условиях для больных, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19.
Кроме того, проводятся онлайн-консультации инструкторами по реабилитации.
Консультации можно получить по телефонам:
- Акылбеков Азамат Исхакович — 0700351748;
- Мадемилов Маамед Жолдошбекович — 0706341649;
- Абдраева Айнура Каныбековна — 0706797957;
- Муратбекова Айбермет Муратбековна — 0700450814;
- Мирзалиева Гулзад Мирзалиевна — 0559166999;
- Олейник Алена Вячеславовна — 07000151796;
- Магдиева Камила Мыртемировна — 0708878525;
- Таалайбекова Айжан Таалайбековна — 0705512960;
- Озонова Айгуль Канатбековна — 070400311;
- Рысбекова Айдай Рысбековна — 0551516595;
- Алыбекова Айдай Темиралиевна — 0500350013.