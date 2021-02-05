Перенесли COVID-19? В Минздраве рассказали, где узнать о реабилитации

Министерство здравоохранения разработало концепцию реабилитации больных после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, у многих пациентов после перенесенного заболевания сохраняются слабость, усталость, нарушения функции легких, возникает одышка, снижается толерантность к физическим нагрузкам, они становятся эмоционально подавленными, наблюдается стигматизация и другие психологические проблемы.

В ведомстве отмечают, что концепция реабилитации является доступной, легко выполнимой и высокоэффективной у больных COVID-19. Она разработана группой специалистов в области реабилитации под руководством главного внештатного пульмонолога МЗ КР профессора Таланта Сооронбаева и главного внештатного реабилитолога МЗ КР профессора Болота Кулова, при поддержке ведущих специалистов в области реабилитации из университета Лестера, Плимута и Цюриха.

Программа реабилитации ориентирована на выполнение упражнений в домашних условиях для больных, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19.

Кроме того, проводятся онлайн-консультации инструкторами по реабилитации.