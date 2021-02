В МИД КР напомнили о требованиях ряда стран к въезжающим гражданам

Министерство иностранных дел напомнило о требованиях иностранных государств по въезду с учетом мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Соединенные Штаты Америки

С 26 января 2021 года введено требование о наличии отрицательного ПЦР-анализа на COVID-19, сданного в последние 72 часа перед вылетом, либо документа, подтверждающего выздоровление человека в течение последних трех месяцев. Они обязательны для всех лиц, начиная с двухлетнего возраста.

Кроме того, авиакомпании при посадке на рейс в США проверяют наличие заполненной формы Passenger Disclosure and Attestation to the USA.

Авиапассажиры, направляющиеся в США из зарубежных стран, могут ознакомиться с руководством по ссылке.

Турецкая Республика

Наличие ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов, необходимо и для въезда в Турцию.

Кроме того, лицам находившимся в течение последних дней в Великобритании, ЮАР, Дании и Бразилии после въезда на территорию Турецкой Республики необходимо находиться на 14-дневном карантине в местах, определяемых администрациями провинций. На 10-й день проводится ПЦР-тест, в случае положительного результата лечение будет проводиться в соответствии с руководством по COVID-19 Министерства здравоохранения Турции.

Федеративная Республика Германия

Германия также ужесточает требования для въезжающих лиц. Вводится обязательное тестирование: либо в течение 48 часов до въезда, или сразу после него. Также введено обязательное соблюдение домашнего карантина, который может быть сокращен в случае отрицательного ПЦР-теста, сданного через 5 дней после въезда в ФРГ.

Узбекистан

Узбекистан с 25 декабря 2020 года ввел требование о проведении экспресс-теста на наличие антигена коронавирусной инфекции у прибывающих в страну. Порядок распространяется также на тех, у кого имеется справка об отсутствии COVID-19.

Требование проведения теста распространяется на каждый случай пересечения, даже в случае пересечения границы в один и тот же день.

Индонезия

Правительство Индонезии сообщает о введенном с 26 января 2021 года временном ограничении на въезд на территорию страны.

Беларусь

В Беларуси изменили порядок въезда и выезда 21 декабря 2020 года. В частности, временно приостановлен въезд в Республику Беларусь через автодорожные пункты пропуска на границе, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пункты пропуска в речных портах иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Ограничение не распространяется на лиц, въезжающих через Национальный аэропорт Минск.

Китайская Народная Республика

Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции КНР приняло решение о необходимости прохождения процедуры сдачи ПЦР-теста и теста на антитела IgM на COVID-19.

Вакцинированные пассажиры должны загрузить паспорт, результат ПЦР-теста, результат теста на антитела IgM и сертификат вакцинации через сайт. После проверки и утверждения посольство КНР в КР будет выдавать «Зеленую справку о состоянии здоровья» с отметкой HDC для граждан иностранных государств. При посадке на самолет необходимо показать электронную или распечатанную бумажную версию «Зеленой справки о состоянии здоровья» и предоставить на проверку авиакомпании.

Султанат Оман

Султанат Оман облегчил визовый режим для пребывания граждан 103 стран, включая граждан Кыргызстана.

Для въезда необходимы: загранпаспорт, действительный как минимум 6 месяцев на момент въезда, подтвержденный обратный авиабилет, подтверждение бронирования гостиницы, полис медицинского страхования, финансовые средства, покрывающие расходы на период пребывания.

При этом максимальный срок пребывания — 14 календарных дней. Срок пребывания не подлежит продлению или замене на любой тип резидентской визы. В случае превышения срока пребывания взимается штраф в размере 10 оманских риалов за каждый просроченный день. В случае, если необходимо находиться в Омане более длительный срок, то необходимо заранее запросить один из иных типов туристической визы в соответствии с установленной для каждого типа системой и консульскими сборами.

Также упрощенная система въезда действительна при наличии действующей визы одной из следующих стран: США, Канада, Австралия, Великобритания, Япония, страны Шенгенского соглашения.

Данный вид упрощенной системы въезда не предусматривает поездку в целях работы в Султанате Оман, а также подачу заявки на переоформление на иной тип визы с последующим получением вида на жительство.