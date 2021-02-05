COVID-19 в мире. Заразились более 104,8 миллиона, умерли более 2,2 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 472 тысячи 313. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 104 миллиона 838 тысяч 939 человек. Больше всего зараженных в США (26 миллионов 676 тысяч 22), Индии (10 миллионов 790 тысяч 183), Бразилии (9 миллионов 386 тысяч 293), Великобритании (3 миллиона 903 тысячи 906), России (3 миллиона 874 тысячи 830), Франции (3 миллиона 310 тысяч 496), Испании (2 миллиона 913 тысяч 425), Италии (2 миллиона 597 тысяч 446), Турции (2 миллиона 508 тысяч 988), Германии (2 миллиона 265 тысяч 536) и Колумбии (2 миллиона 135 тысяч 412).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 58,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 303 тысячи 464.
В Кыргызстане зарегистрировали 84 тысячи 920 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 240 тысяч 912, Узбекистане — 78 тысяч 916, Таджикистане — 13 тысяч 308.