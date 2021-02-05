COVID-19 в мире. Заразились более 104,8 миллиона, умерли более 2,2 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 472 тысячи 313. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 104 миллиона 838 тысяч 939 человек. Больше всего зараженных в США (26 миллионов 676 тысяч 22), Индии (10 миллионов 790 тысяч 183), Бразилии (9 миллионов 386 тысяч 293), Великобритании (3 миллиона 903 тысячи 906), России (3 миллиона 874 тысячи 830), Франции (3 миллиона 310 тысяч 496), Испании (2 миллиона 913 тысяч 425), Италии (2 миллиона 597 тысяч 446), Турции (2 миллиона 508 тысяч 988), Германии (2 миллиона 265 тысяч 536) и Колумбии (2 миллиона 135 тысяч 412).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 58,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 303 тысячи 464.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 281 тысячи 731. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 821 человека. В том числе в США всего скончались 455 тысяч 735, Бразилии — 228 тысяч 795, Мексике — 161 тысяча 240, Индии — 154 тысячи 703, Великобритании — 110 тысяч 462, Италии — 90 тысяч 241.

В Кыргызстане зарегистрировали 84 тысячи 920 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 240 тысяч 912, Узбекистане — 78 тысяч 916, Таджикистане — 13 тысяч 308.