В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По его данным, по одному летальному случаю зарегистрировали в Бишкеке и Баткенской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 420 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.