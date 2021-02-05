В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 119 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 608 пациентов, в больницах — 511. В том числе 33 человека — в крайне тяжелом состоянии, 122 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (353 человек, или 69 процента) оценивают как средней тяжести. Только три пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 110 человек. В Бишкеке выписаны 50 человек, Оше — 6, Чуйской области — 22, Ошской — 4, Таласской — 1, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 81 тысяча 444 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.