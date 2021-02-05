В Кыргызстане за сутки выявили еще 88 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 33 случая, Оше — 2, Чуйской области — 28, Ошской — 8, Таласской — 2, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 84 тысячи 920 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.