Больше половины кыргызстанцев считают угрозу от коронавируса преувеличенной

51 процент кыргызстанцев все еще считают, что угроза от коронавируса преувеличена. Такие результаты получены в ходе опроса, итоги которого представила исследовательская компания «М-Вектор».

Сообщается, что первое исследование в республике было проведено в марте 2020 года, а второе — в ноябре.

Отмечается, что большая часть опрошенных (54 процента) готова пожертвовать своими правами для борьбы с коронавирусом (для сравнения: в марте этот показатель составлял 67 процентов).

40 процентов респондентов убеждены, что правительство хорошо справляется с коронавирусом, в марте показатели были схожими.

68 процентов участников исследования уверены, что ограничения на поездки между странами помогут в борьбе против распространения коронавируса. «Результаты опроса показали, что ажиотаж по поводу коронавируса поутих. Наблюдаются изменения в мнениях кыргызстанцев относительно COVID-19 по сравнению с началом 2020 года», — отмечают авторы исследования.

В опросе участвуют 47 стран мира. Исследователи сравнили результаты Кыргызстана с данными в других странах.

Наибольшее одобрение деятельность правительств во время пандемии вызывает во Вьетнаме (100 процентов респондентов). Это и неудивительно, ведь при населении почти в 100 миллионов человек там было всего 1,8 тысячи заболевших. В этот список также вошли Республика Корея (89 процентов), Азербайджан (86 процентов), Индия (86 процентов) и Малайзия (79 процентов).

Самое большое количество критики в адрес действий своего правительства в Боснии и Герцеговине, где всего 18 процентов опрошенных считают, что правительство хорошо справляется с коронавирусом. Также очень малая часть опрошенных позитивно оценивают деятельность своих правительств в Испании, США и Украине.