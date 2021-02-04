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Общество

Мэрия Бишкека продолжает сносить объекты клуба PROMZONA. Добрались до сцены

Мэрия Бишкека продолжает демонтаж объектов возле ночного клуба PROMZONA. Прямой эфир ведется на странице муниципалитета в Facebook.

Сотрудники МП «Тазалык» уже снесли входной комплекс заведения, сейчас принялись демонтировать большую сцена клуба, на которой проводятся Open air с участием всемирно известных звезд.

Ранее сообщалось, что администрация клуба PROMZONA была вынуждена демонтировать скульптурную композицию из двух фигур, сидящих на скамейке у входа в заведение. Чиновники посчитали незаконным арт-объект, ставший символом клуба.

Стало известно, что мэрия Бишкека ведет борьбу с незаконными постройками и на композицию якобы не были оформлены документы. Прокуратура Октябрьского района выписала протокол, после чего арт-объект убрали. Случившееся получило широкий отклик не только среди посетителей клуба, но и в музыкальной среде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182344/
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