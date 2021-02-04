Для зараженных COVID-19 свободны 293 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 293 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 4 февраля:
- Национальный хирургический центр — 6;
- Национальный центр фтизиатрии — 26;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 7;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 244;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 10.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 762 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.