Количество регулярных рейсов в Москву из Бишкека увеличивается с одного до трех. Об этом сообщает посольство России в Кыргызстане.

По его данным, в соответствии с достигнутой договоренностью правительством РФ принято решение об увеличении с 8 февраля частоты авиарейсов между Россией и КР.

«Вместо одного будут осуществляться по три регулярных рейса в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Траффик» в сообщении между Москвой и Бишкеком. График регулярных полетов уточняется», — отметили в посольстве.

При этом сохраняются чартерные рейсы по другим маршрутам. Однако для приобретения билетов на них гражданам Кыргызстана необходимы соответствующие основания.