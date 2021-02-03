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Общество

Количество регулярных рейсов в Москву из Бишкека увеличивается

Количество регулярных рейсов в Москву из Бишкека увеличивается с одного до трех. Об этом сообщает посольство России в Кыргызстане.

По его данным, в соответствии с достигнутой договоренностью правительством РФ принято решение об увеличении с 8 февраля частоты авиарейсов между Россией и КР.

«Вместо одного будут осуществляться по три регулярных рейса в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Траффик» в сообщении между Москвой и Бишкеком. График регулярных полетов уточняется», — отметили в посольстве.

При этом сохраняются чартерные рейсы по другим маршрутам. Однако для приобретения билетов на них гражданам Кыргызстана необходимы соответствующие основания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182237/
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