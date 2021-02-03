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Общество

Аламединский отдел ГУ «Унаа» в Нижней Ала-Арче сегодня работать не будет

Аламединский отдел ГУ «Унаа» в Нижней Ала-Арче сегодня работать не будет. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

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По ее данным, на этом участке бригады «Северэлектро» обрезают ветки и перетягивают провода, электричество появится только в 17.00.

Завтра Аламединский отдел ГУ «Унаа» будет работать в штатном режиме.

«Государственная регистрационная служба приносит свои извинения за доставленные неудобства. Для получения услуг граждане могут обратиться в автоЦОН, расположенный на улице Чокана Валиханова, 2, и в межрегиональный регистрационный сектор Бишкекского городского отдела в Военно-Антоновке», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182122/
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