Аламединский отдел ГУ «Унаа» в Нижней Ала-Арче сегодня работать не будет. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

Читайте по теме ЦОН в «АЮ Гранд Комфорте» возобновил работу после пожара

По ее данным, на этом участке бригады «Северэлектро» обрезают ветки и перетягивают провода, электричество появится только в 17.00.

Завтра Аламединский отдел ГУ «Унаа» будет работать в штатном режиме.

«Государственная регистрационная служба приносит свои извинения за доставленные неудобства. Для получения услуг граждане могут обратиться в автоЦОН, расположенный на улице Чокана Валиханова, 2, и в межрегиональный регистрационный сектор Бишкекского городского отдела в Военно-Антоновке», — рассказали в ведомстве.