Авиасообщение в странах ЕАЭС будет восстановлено в ближайшее время

Эпидемиологи стран — участниц ЕАЭС провели встречу, предметом обсуждения которой стало снятие ограничений на перемещение жителей по территории стран ЕАЭС. Председательствовала на совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова отметила успешную реализацию проекта «Путешествую без COVID-19». В рамках инициативы проживающие в странах ЕАЭС получили возможность прибывать в Россию из Армении и Беларуси на основании отрицательного результата на коронавирус, зарегистрированного в специальном приложении для мобильного устройства «Путешествую без COVID-19».

Сообщается, что будут выработаны критерии, по которым ожидается постепенное снятие введенных ранее ограничений и граждане союза вновь смогут беспрепятственно перемещаться по территории стран ЕАЭС.

Отмечается, что эта работа имеет приоритетное значение, поскольку гражданам республик необходимо как можно скорее возобновить трудовую деятельность для возвращения к нормальной жизни.