Для зараженных COVID-19 свободно 281 место в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 281 свободное место для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 3 февраля:
- Национальный хирургический центр — 6;
- Национальный центр фтизиатрии — 25;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 4;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 235;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 11.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 646 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.