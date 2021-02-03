Для зараженных COVID-19 свободно 281 место в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 281 свободное место для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 3 февраля:

Национальный хирургический центр — 6;

Национальный центр фтизиатрии — 25;

Национальный центр кардиологии и терапии — 4;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 235;

Национальный центр онкологии и гематологии — 11.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 84 тысячи 646 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.