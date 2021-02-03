В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 179 человек, 171— в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 179 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 646 пациентов, в больницах — 533. В том числе 32 человека — в крайне тяжелом состоянии, 139 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (358 человек, или 67,1 процента) оценивают как средней тяжести. Только четыре пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 130 человек. В Бишкеке выписаны 55 человек, Оше — 3, Чуйской области — 41, Ошской — 4, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 81 тысяча 232 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.