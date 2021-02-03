Выезжающие за границу могут сдать ПЦР-тесты в шести лабораториях Кыргызстана

В Кыргызстане можно сдать ПЦР-тест, который требуется для въезда во многие страны, в шести лабораториях. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, тестирование проводят две государственных вирусологических лаборатории, которые аккредитованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):

лаборатория департамента профилактики заболеваний и Госсанэпидназдора находится по адресу: Бишкек, улица Михаила Фрунзе, 535, контактные телефоны: 0312323212; 0312323006;

лаборатория Центра профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора находится по адресу: Ош, улица Байтемирова, 53, контактные телефоны: 0556111279, 0778940324.

Стоимость анализа — 1 тысяча 574 сома. Результаты выдаются после 16.00 в день сдачи анализов на кыргызском, русском и английском языках и защищены QR-кодом.

Кроме того, в системы взаимного признания результатов лабораторного исследования на COVID-19 включены четыре частных лаборатории: Бонецкого, AQUA, «Интермедикал», «Гемотест».

Стоимость анализа в частных лабораториях составляет от 1 тысячи 700 до 2 тысяч 390 сомов.