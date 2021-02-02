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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна. Организованы выездные школы для обучения медицинских работников

Для подготовки к возможной новой волне коронавирусной инфекции во всех регионах Кыргызстана будет проводиться обучение врачей и медсестер мультидисциплинарной командой COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, обучение будет проводиться со 2 февраля по 2 марта под руководством главного внештатного пульмонолога профессора Таланта Сооронбаева.

«Основное внимание будет уделено рекомендациям по диагностике и лечению больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 из четвертой версии временного клинического руководства, а также практическим навыкам по жизнесберегающим технологиям респираторной поддержки: кислородной терапии, высокопоточной оксигенотерапии, неинвазивной вентиляции легких (СРАР, ВРАР)», — отметили в ведомстве.

Кроме того, с врачами будут обсуждены сложные случаи больных с COVID-19 и организованы консилиумы на местах.

В Минздраве подчеркнули, что образовательные и практические школы направлены на укрепление кадрового потенциала и повышение качества лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 и другими респираторными заболеваниями в регионах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181980/
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