В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 71 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 609 пациентов, в больницах — 462. В том числе 33 человека — в крайне тяжелом состоянии, 115 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (314 человек, или 67,9 процента) оценивают как средней тяжести. Пациентов в удовлетворительном состоянии за минувшие сутки не зарегистрировано.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 93 человека. В Бишкеке выписаны 35 человек, Оше — 3, Чуйской области — 30, Ошской — 6, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 81 тысяча 635 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.