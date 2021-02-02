11:23
USD 84.80
EUR 102.50
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 195 человек, 172 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 195 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 650 пациентов, в больницах — 545. В том числе 34 человека — в крайне тяжелом состоянии, 138 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (371 человека, или 68 процентов) оценивают как средней тяжести. Только два пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 115 человек. В Бишкеке выписаны 47 человек, Оше — 2, Чуйской области — 34, Ошской — 5, Таласской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С начала марта выздоровели 81 тысяча 102 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181939/
просмотров: 12
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выявили 58 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 84 646
В департаменте лекарственных средств Минздрава выявили коррупцию
В ВОЗ заявили о возможности контролировать пандемию
Третья волна COVID-19, или Повторится ли «черный» июль
В Иссык-Кульской области в штатном режиме начали работать 59 детских садов
За 40 баранов отвечают 6 чабанов. Как будем готовиться к третьей волне COVID-19
Для зараженных COVID-19 свободны 269 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 102,9 миллиона, умерли более 2,2 миллиона
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 255 человек, 196 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане еще три медика заразились коронавирусом
Популярные новости
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане новый президент и&nbsp;очередной экс-премьер за&nbsp;решеткой Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой
Праворульная лазейка. Как на&nbsp;дорогах Кыргызстана появляются запрещенные машины Праворульная лазейка. Как на дорогах Кыргызстана появляются запрещенные машины
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за&nbsp;вымогательство взятки Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
Школы Бишкека не&nbsp;начнут учиться офлайн с&nbsp;1&nbsp;февраля Школы Бишкека не начнут учиться офлайн с 1 февраля
Бизнес
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
2 февраля, вторник
11:22
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 195 человек, 172 — в тяжелом состоянии В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 195 человек, 172 — в...
11:17
В Кыргызстане выявили 58 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 84 646
11:12
Контрабанда скота. Пограничники пресекли перегон животных в Узбекистан
11:05
Столичные детские сады могут получить инвестиции до $50 тысяч
10:33
В департаменте лекарственных средств Минздрава выявили коррупцию