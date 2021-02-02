В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 195 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 650 пациентов, в больницах — 545. В том числе 34 человека — в крайне тяжелом состоянии, 138 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (371 человека, или 68 процентов) оценивают как средней тяжести. Только два пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 115 человек. В Бишкеке выписаны 47 человек, Оше — 2, Чуйской области — 34, Ошской — 5, Таласской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С начала марта выздоровели 81 тысяча 102 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.