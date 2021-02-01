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Общество

В течение месяца жительницы Кара-Балты смогут обследоваться на рак груди

В течение месяца жительницы Кара-Балты и Жайылского района смогут пройти бесплатное обследование молочных желез для ранней диагностики рака. Об этом сообщили в ОФ «Эргене».

По данным фонда, акция стала возможной благодаря активистке Движения против рака, победившей рак молочной железы, и поддержке бизнес-леди, оказавшей финансовую поддержку в размере 200 тысяч сомов на транспортировку, оплату работы специалистов и техническое обслуживание трейлера. Следует отметить, что обследование одного человека обходится приблизительно в 500 сомов, в зависимости от дальности места назначения.

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Для прохождения маммографического обследования необходимо проконсультироваться у своего семейного врача и взять направление на обследование, при подозрительных симптомах и жалобах можно записаться на обследование по телефонам: 0222900010, 0709900010.

Пройти обследование жительницы Кара-Балты и района смогут с 1 февраля по 1 марта. Кроме этого, по показаниям женщины смогут сдать мазок для диагностики рака шейки матки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181889/
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