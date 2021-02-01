Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента: Подписаны указы:

— о дальнейших мерах по развитию системы управления ВС КР; Подробнее

— о назначении Нуркамал Аскановой завотделом информационной политики аппарата президента КР; Подробнее

— об освобождении Нургазы Анаркулова от должности завотделом информационной политики аппарата президента КР; Подробнее

— о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности; Подробнее

— о новой государственной кадровой политике; Подробнее

— о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов; Подробнее

— о принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации; Подробнее

— о вопросах реформирования горнодобывающей отрасли КР. Подробнее

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