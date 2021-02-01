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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента: Подписаны указы:

— о дальнейших мерах по развитию системы управления ВС КР; Подробнее
— о назначении Нуркамал Аскановой завотделом информационной политики аппарата президента КР; Подробнее
— об освобождении Нургазы Анаркулова от должности завотделом информационной политики аппарата президента КР; Подробнее
— о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности; Подробнее
— о новой государственной кадровой политике; Подробнее
— о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов; Подробнее
— о принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации; Подробнее
— о вопросах реформирования горнодобывающей отрасли КР. Подробнее

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181885/
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