Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента: Подписаны указы:
— о дальнейших мерах по развитию системы управления ВС КР; Подробнее
— о назначении Нуркамал Аскановой завотделом информационной политики аппарата президента КР; Подробнее
— об освобождении Нургазы Анаркулова от должности завотделом информационной политики аппарата президента КР; Подробнее
— о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности; Подробнее
— о новой государственной кадровой политике; Подробнее
— о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов; Подробнее
— о принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации; Подробнее
— о вопросах реформирования горнодобывающей отрасли КР. Подробнее
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