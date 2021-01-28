Взять под стражу. Суд рассматривает меру пресечения Мухаммедкалыю Абылгазиеву

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается мера пресечения экс-премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

Отметим, что бывшего главу кабмина завели в зал заседаний через черный вход здания суда.

Известно, что Абылгазиева просят взять под стражу на два месяца.

Напомним, экс-премьер-министра обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор голд компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию.