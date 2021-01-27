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Общество

Для получения паспорта чиновники заставляют парня без ног прийти в суд

Попавший в новогоднюю ночь под поезд и оставшийся без ног 25-летний житель Кемина Тилек Жумабеков не может получить паспорт. Чиновники требуют, чтобы в суд он пришел сам. Об этом 24.kg рассказали волонтеры из организации «Кемин Биримдиги».

Из-за бюрократических проволочек волонтеры, по их словам, не могут поставить парня на учет по инвалидности и решить вопросы его дальнейшей реабилитации.

«Тилек родился в 1995 году в кеминском роддоме. Не смог получить свидетельство о рождении потому, что у его матери в то время не было паспорта — так сложились жизненные обстоятельства. Позже она обращалась в роддом, но выяснилось, что архив затопило и документы испортились. Когда случилась беда, родственники Тилека обратились в Кеминский суд, чтобы установить юридический факт его рождения и на его основании получить свидетельство и паспорт. Все, что требовалось суду, они представили. Нашли даже врача-акушера, которая в 95-м принимала роды. Но из суда их отправили в прокуратуру. Прокурор сказал, что раз Тилек совершеннолетний, то он сам должен явиться в суд и написать заявление. Но парень лежит в больнице. Он до сих пор не отошел от травмы. Как он может прийти? Написать доверенность адвокату он тоже не может, ведь для этого нужен паспорт, которого нет. Получается замкнутый круг. Люди посоветовали записать для суда его видеообращение. Но и оно не помогло. Не приняли. Честно говоря, даже не знаем уже, что делать и куда обращаться», — рассказали волонтеры.

Напомним, Тилек Жумабеков попал под поезд 31 декабря в 23.45 на 3873-м километре перегона Джель-Арык — Быстровка в Кеминском районе. Парню отрезало ноги. Первые сутки после происшествия он провел в территориальной больнице, после чего был срочно доставлен в Бишкек в реанимацию БНИЦТиО. Парень из малообеспеченной семьи, старший из трех детей и единственный кормилец.

Для сбора средств для Тилека волонтеры открыли счет. «Оптима Банк»: 6233 6014 9081 6742 на имя DANIIAR BAITYLESHOV. Также можно перевести деньги на мобильный кошелек «Элсом»: 0501001225.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181383/
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