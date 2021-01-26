В Жумгальском районе открыли новую школу. Министр передал компьютеры

И. о. министра образования и науки Алмазбек Бейшеналиев принял участие в церемонии открытия нового здания средней школы имени Тыналы в селе Чон-Добо Жумгальского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, строительство завершили в декабре 2020 года. В данное время в школе работает 31 учитель и учатся 300 учеников.

От имени Министерства образования и науки Алмазбек Бейшеналиев вручил новой школе 16 комплектов компьютеров.

Кроме того и. о. министра ознакомился со строительством школы в селе Таш-Добо, состояниями средних школ имени Калыгула Бай уулу села Тендик и имени Ш.Абдылдаева села Кара-Тоо.

Алмазбек Бейшеналиев поручил руководителям областного и районных отделов образования уточнить список проблемных школ каждого района.