В Кыргызстане за сутки выявили еще 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 33 случая, Оше — 2, Чуйской области — 27, Ошской — 2, Таласской — не зарегистрировано, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 3, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 83 тысячи 971 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.