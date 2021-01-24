У певицы Анжелики в результате аварии поврежден позвоночник. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТиО).

По ее данным, сегодня академик Сабырбек Жумабеков провел операцию певице. Пострадавшей восстановили поврежденные позвонки. Состояние пациентки стабильное.

Напомним, Анжелика с дочерьми попала в аварию вчера, когда возвращалась из Каракола в Бишкек. В результате ДТП пострадали сама певица и две ее дочери. У одной девочки перелом обеих ног, у второй незначительные травмы. Водитель не пострадала.