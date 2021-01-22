15:12
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

Создатель вакцины от COVID-19 рассказал кыргызстанцам, как идет исследование

В месяц в России производят миллион доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом во время онлайн-брифинга сообщил один из создателей препарата Денис Логунов.

Читайте по теме
Бесплатно вакцинацию в Кыргызстане пройдут около 80 процентов населения

По его словам, вакцину производят четыре площадки, еще несколько производителей начнут выпускать лекарство в ближайшее время. Планируется увеличить выпуск до 7 миллионов доз в месяц.

«Исследование третьей фазы будем проводить еще как минимум шесть месяцев. Уже завершили испытания среди лиц пожилого возраста. Вакцину могут использовать люди старше 60 лет. В планах начать исследования совместно с онкопациентами, находящимися в стадии ремиссии. До конца этого года проверим, как препарат влияет на детей», — рассказал Денис Логунов.

Ранее сообщалось, что Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Одним из создателей российской вакцины от коронавируса является Денис Логунов. Он уроженец Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180890/
просмотров: 439
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Погибших от коронавируса намного больше, чем в официальных данных
COVID-19. Айдай Турсунбекова: Люди погибли из-за безответственности чиновников
COVID-19. Комиссия установила чиновника, затянувшего принятие третьего протокола
COVID-19. Расследуется 14 уголовных дел по борьбе с коронавирусом
COVID-19. Медики вынуждены были покупать маски по завышенным ценам
COVID-19. Чиновников лечили в инфекционке, а простых людей отправляли на «Ганси»
COVID-19. Куда делась гуманитарная помощь, никто не знает, а чиновники скрывают
COVID-19. Вакцинация в Кыргызстане будет добровольной
В ночь на 7 октября в офисе ФОМС уничтожили бумаги и цифровые носители
COVID-19. Больных лечили стоматологи, потому что чиновники не подготовились
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Бизнес
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
22 января, пятница
15:07
За шесть лет в газовую инфраструктуру Кыргызстана вложено 28 миллиардов сомов За шесть лет в газовую инфраструктуру Кыргызстана вложе...
15:07
COVID-19. Погибших от коронавируса намного больше, чем в официальных данных
15:05
COVID-19. Айдай Турсунбекова: Люди погибли из-за безответственности чиновников
14:58
Водители бишкекских маршруток потребовали поднять оплату до 20 сомов
14:41
Создатель вакцины от COVID-19 рассказал кыргызстанцам, как идет исследование