Создатель вакцины от COVID-19 рассказал кыргызстанцам, как идет исследование

В месяц в России производят миллион доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом во время онлайн-брифинга сообщил один из создателей препарата Денис Логунов.

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По его словам, вакцину производят четыре площадки, еще несколько производителей начнут выпускать лекарство в ближайшее время. Планируется увеличить выпуск до 7 миллионов доз в месяц.

«Исследование третьей фазы будем проводить еще как минимум шесть месяцев. Уже завершили испытания среди лиц пожилого возраста. Вакцину могут использовать люди старше 60 лет. В планах начать исследования совместно с онкопациентами, находящимися в стадии ремиссии. До конца этого года проверим, как препарат влияет на детей», — рассказал Денис Логунов.

Ранее сообщалось, что Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Одним из создателей российской вакцины от коронавируса является Денис Логунов. Он уроженец Кыргызстана.