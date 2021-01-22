Для въезжающих в США введены новые правила, их озвучил Джо Байден

Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на COVID-19, но прибывшие должны пройти и карантин. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, вводятся новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест на коронавирус перед посадкой в самолет и пройти карантин по прибытии в Америку», — сказал Джо Байден в Белом доме.

Президент также подписал указ: миграционные органы отныне должны прекратить попытки выдворить из страны людей, прибывших в Соединенные Штаты в детстве вместе с родителями-нелегальными иммигрантами. «Администрация Трампа четыре года пыталась избавиться от этой инициативы Барака Обамы, известной как программа DACA, хотя в конечном итоге потерпела поражение в судах», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Джо Байден отменил прокламацию 9983 о визовых ограничениях для Кыргызстана.