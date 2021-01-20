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Общество

На Адвокатуру Кыргызстана наложен штраф. Организация обратилась в ГКНБ

Адвокатура Кыргызской Республики обжаловала постановление Государственного агентства антимонопольного регулирования (ГААР) о наложении штрафа. Об этом сообщает ведомство.

По данным организации, в 2018 году Адвокатуре было предписано устранить нарушения антимонопольного законодательства и отменить барьер в виде вступительного взноса в размере 20 тысяч сомов с вступающих в члены организации.

В Адвокатуре указали, что в 2018-м, не согласившись с предписанием, руководители обратились в Государственное агентство антимонопольного регулирования с административной жалобой о его отмене, но получили отказ.

В удовлетворении иска отказали и суды. Тогда Адвокатура направила в Генеральную прокуратуру и ГКНБ обращение с просьбой начать досудебное производство по статьям «Злоупотребление должностным положением» в отношении чиновников Минюста и Агентства антимонопольного регулирования и «Вынесение заведомо неправосудного приговора или иного судебного акта» в отношении судей Межрайонного суда Бишкека, Бишкекского городского и Верховного судов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180587/
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