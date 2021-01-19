Забастовка маршруточников. Встреча с перевозчиками проходит в закрытом режиме

В здании Октябрьской муниципальной администрации проходит встреча представителей муниципалитета и фирм-перевозчиков.

На повестке дня единственный вопрос — повышение тарифа на проезд. Водители требуют поднять стоимость до 15 сомов, второй день некоторые из них не выходят на линии.

В 14.30 и. о. градоначальника планировал сделать обращение по вопросам общественного транспорта, но журналистов до сих пор не впускают в зал.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали увеличить оплату проезда до 15 сомов, угрожая приостановить работу. В муниципалитете была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифа на проезд в маршрутках.

Ранее в ГУВД проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры.

Накануне утром 500 водителей маршруток не вышли на работу. Муниципалитет пообещал принять меры.