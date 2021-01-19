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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 322 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 322 свободных койко-места для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 19 января:

  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Национальный центр фтизиатрии — 16;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 1;
  • Городская клиническая больница № 1 — 84;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 180;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
  • Клинический родильный дом № 2 — 20.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 83 тысячи 178 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180391/
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