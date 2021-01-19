Для зараженных COVID-19 свободны 322 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 322 свободных койко-места для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 19 января:
- Национальный хирургический центр — 5;
- Национальный центр фтизиатрии — 16;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 1;
- Городская клиническая больница № 1 — 84;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 180;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
- Клинический родильный дом № 2 — 20.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 83 тысячи 178 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.