Для зараженных COVID-19 свободны 322 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 322 свободных койко-места для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 19 января:

Национальный хирургический центр — 5;

Национальный центр фтизиатрии — 16;

Национальный центр кардиологии и терапии — 1;

Городская клиническая больница № 1 — 84;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 180;

Национальный центр онкологии и гематологии — 16;

Клинический родильный дом № 2 — 20.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 83 тысячи 178 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.