Педагогов Кыргызстана научат эффективно преподавать чтение и письмо

В Кыргызстане педагогов начальных классов и библиотекарей научат эффективно преподавать чтение. Об этом сообщили в USAID.

Сегодня проект запустил серию тренингов для учителей по обучению чтению и письму в начальной школе. Новые подходы к обучению призваны улучшить навыки чтения, понимания прочитанного, творческого и повседневного письма среди учащихся младших классов.

Обучение пройдут более 13 тысяч 500 учителей начальных классов и 1 тысяча 500 школьных библиотекарей в 1 тысяче 687 целевых школах.

Предполагается, что 300 тысяч учеников улучшат функциональную читательскую грамотность, необходимую для успешного обучения и жизни.