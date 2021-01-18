Цены на билеты. Кыргызстан просит Россию увеличить число регулярных авиарейсов

Кыргызстан просит Россию увеличить количество регулярных авиарейсов, чтобы снизить цены на билеты. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Агентства гражданской авиации Министерства транспорта и дорог Сталбек Шаршеев.

«В настоящее время в Российскую Федерацию есть два регулярных рейса в неделю. Авиарейсы по направлению Бишкек — Москва совершают компании «Аэрофлот» и «Авиа Траффик» по пятницам. Остальные порядка 80 рейсов — чартерные. Было принято решение обратиться в оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы они осуществлялись в виде регулярных полетов. Как только это произойдет, ценовая политика урегулируется», — сказал Шаршеев.

Отвечая на вопрос по поводу ценообразования, он отметил, что авиакомпании вынуждены идти на эти меры, чтобы покрыть расходы, которые они понесли в ходе пандемии.

«Мы не можем гарантировать, что цены опустятся до тех, что были до пандемии, но они однозначно не будут такими высокими, как сейчас. Я напомню также, что цены на билеты устанавливает не Агентство гражданской авиации, а сами авиакомпании», — сказал он.

Напомним, что по новым правилам для вылета необходимо иметь паспорт и справку об отсутствии заболевания COVID-19. Справка действительна в течение 72 часов.