19:29
USD 84.48
EUR 102.48
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ уточнила период заразности больных коронавирусом

Пациенты, заболевшие COVID-19, могут оставаться заразными 8-9 дней после появления симптомов. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. По предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только восемь-девять дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — отметила представитель ВОЗ.

Читайте по теме
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 757 человек, 284 — в тяжелом состоянии

В октябре заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что пациент, заболевший коронавирусом, является максимально заразным за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, отметило РБК.

По данным эксперта, в среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. Специалист назвала маловероятной возможность передачи вируса в более поздние сроки.

По словам Натальи Пшеничной, инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц. Эксперт добавила, что наиболее эффективным и простым методом профилактики заболевания является ношение медицинских масок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180277/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан находится в зеленой зоне по темпам распространения COVID-19
Борьба с COVID-19 в Кыргызстане. Аида Исмаилова вызвана на допрос в Финпол
COVID-19 в мире. Заразились более 95 миллионов, умерли — более 2 миллионов
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 757 человек, 284 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 69 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 83 178
Для зараженных COVID-19 свободны 315 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане еще восемь медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 800 человек, 229 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Стоит&nbsp;ли наказывать певцов Курала Чокоева и&nbsp;Кайрата Примбердиева? Опрос Стоит ли наказывать певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева? Опрос
Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию
Смерть ребенка на&nbsp;базе &laquo;Каракол&raquo;. Мать мальчика написала прощальное письмо сыну Смерть ребенка на базе «Каракол». Мать мальчика написала прощальное письмо сыну
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
18 января, понедельник
19:21
ВОЗ уточнила период заразности больных коронавирусом ВОЗ уточнила период заразности больных коронавирусом
19:00
Цифра дня. 125 единиц оружия изъяла милиция у кыргызстанцев в прошлом году
18:44
В парке «Ынтымак-2» появится барельеф в этническом стиле
18:30
19 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Мэрия Бишкека отзовет Проект детальной планировки