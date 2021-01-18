ВОЗ уточнила период заразности больных коронавирусом

Пациенты, заболевшие COVID-19, могут оставаться заразными 8-9 дней после появления симптомов. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. По предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только восемь-девять дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — отметила представитель ВОЗ.

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В октябре заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что пациент, заболевший коронавирусом, является максимально заразным за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, отметило РБК.

По данным эксперта, в среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. Специалист назвала маловероятной возможность передачи вируса в более поздние сроки.

По словам Натальи Пшеничной, инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц. Эксперт добавила, что наиболее эффективным и простым методом профилактики заболевания является ношение медицинских масок.