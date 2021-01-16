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Общество

Школьники Кыргызстана завоевали 9 медалей на Жаутыковской олимпиаде

Школьники Кыргызстана завоевали 9 медалей на XVII Международной Жаутыковской олимпиаде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в олимпиаде, которая проходила в онлайн-режиме, приняли участие 1 тысяча 6 учеников из 146 команд со всего мира.

«Ученики из Кыргызстана завоевали шесть бронзовых медалей по информатике и три бронзовые медали по математике. Для тренеров олимпийского резерва также была организована олимпиада IMPACT. Учитель математики школы «Газпром Кыргызстан» Мамат Ишматов завоевал золотую медаль, учителя информатики УК АФМШЛ № 61 Артем Беляев и УВК «Кут-Билим» Манас Саматов получили похвальные грамоты», — отметили в ведомстве.

Международная Жаутыковская олимпиада — ежегодное соревнование для учащихся 10-11-х классов по информатике, физике и математике. Проводится с 2005 года в Казахстане. В олимпиаде принимают участие команды из разных стран, состоящие не более чем из 7 человек: три представителя на математику и по два на остальные дисциплины, а также один или два наставника по каждому предмету.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180218/
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